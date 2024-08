VIDEO: Potro hace llorar a Gomita por compararla con ‘Mamá Coco’

No hay día que ‘La Casa de los Famosos’ no dé contenido por la forma en que se están llevando los concursantes, pues todo son risas hasta que alguien sale ofendido.

Como fue el caso de Luis ‘Potro’ Caballero, quien estaba cotorreando con Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, y a la cual le dijo que se parecía a ‘Mamá Coco’, la abuelita de ‘Miguel’ de la película de Disney.

Todo porque se hizo un par de trenzas como el personaje animado, pero todos reían por la broma y hasta le pidió que cantara 'Recuérdame'.

Gomita no está contenta

Luego de unos minutos, Gomita le pidió permiso a ‘La Jefa’ para que la dejara subir a la suite donde estaba Ricardo Peralta, quien está como líder de la semana.

Junto al comediante, la creadora de contenido se soltó a llorar porque al final sí le dolió ese comentario.

“Me dolió. Por eso me subí… Me trencé el cabello cuando estaban en la entrevista con Karime, me quité el peinado y, entonces, me trencé. Me hice dos coletitas. Entonces, llega Potro y me dice: ‘Ay, pareces ‘Mamá Coco’. A ver, canta”, detalló mientras se secaba las lágrimas.

