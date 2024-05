VIDEO: Travis Scott y Tyga son captados peleando en una fiesta en Cannes

En el video con poca luz, se puede ver a un hombre que se parece a Travis Scott golpeando a un oponente mientras las bebidas salen volando y otros asistentes se pelean. También parece arrojarle un objeto al otro hombre.

Luego, varios guardias de seguridad intervienen antes de que el DJ detenga la música y diga repetidamente por el micrófono: "¡Alto!".

¿Qué fue lo que realmente sucedió?

Según varias fuentes la pelea ocurrió después de que Richie Akiva gritara a Travis Scott y Tyga en el escenario.

Dicen que Travis actuó como si no quisiera ser mencionado al mismo tiempo que Tyga. Aquí es donde entran en juego las especulaciones sobre Kylie Jenner, porque ¿por qué están en desacuerdo?

Entonces, le quita el micrófono a Richie, lo que llevó al rapero AE, el amigo de Tyga, a enfrentarlo. Travis amenazó la seguridad de Tyga antes de salir del escenario y regresar con el productor Southside.

Fue entonces cuando Southside y AE empezaron la pelea. Los empujones llevaron a AE a empezar los golpes, Travis separó a AE de Southside provocando que casi se cayera del escenario.

Después de eso AE y Travis comenzaron a pelear en todo el escenario.

VOICI LA VIDÉO DE LA BAGARRE ENTRE TRAVIS SCOTT ET L’ÉQUIPE DE TYGA À CANNES ! Le rappeur ne voulait pas être sur scène avec TYGA, sûrement en raison de l’histoire avec Kylie Jenner. pic.twitter.com/GOG39CqNdn — FRENCHRAPUS (@FrenchRapUS) May 24, 2024

¡Las redes sociales empiezan a especular!

Los fanáticos en las redes sociales ya están especulando que pudo haber tenido algo que ver con Kylie Jenner, con quien Travis Scott y Tyga salieron en el pasado.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians salió intermitentemente con Tyga de 2015 a 2017, y su romance comenzó antes de que ella cumpliera 18 años.

Poco después de su separación, Jenner fue vista coqueteando con Scott, lo que marcó el comienzo de una relación de aproximadamente cinco años que se vio empañada por acusaciones de trampa y rupturas de meses.

La ex pareja comparte dos hijos: una hija llamada Stormi, de seis años, y un hijo de dos años llamado Aire.

A pesar de tener antecedentes con la misma mujer, Tyga y Travis Scott no se han enfrentado antes, al menos públicamente.

