VIDEO:Youtuber italiano visita las zonas más peligrosas de Ecatepec

El youtuber italiano Zazza visitó el Estado de México, específicamente Ecatepec, conocido por su peligrosidad. Durante su visita, fue insultado por un lugareño al cuestionar la inseguridad en la zona.

Italiano recorre zonas en México consideradas peligrosas

Zazza publicó un video en YouTube donde narra cómo fue insultado en zonas peligrosas del Estado de México, luego de trasladarse en Metro a Ecatepec y caminar por calles como "El Charco", "El Salado" y "Ciudad Cuauhtémoc".

A pesar de las advertencias, Zazza siguió adelante con su viaje a Ecatepec, entrevistando a residentes y comerciantes. Sin embargo, un encuentro resultó en insultos hacia el influencer por parte de un residente molesto.

“Te informaron mal, ¿de donde viene? ¿Italia qué tiene que ver aquí en México? (…) Lo importante es que otro país no se meta en los problemas de México, entonces, si viene de Italia también hay narcos, muchísimos, y de gran calidad. Acuérdese muy bien que Italia es de la mafia tan grande que está en el mundo (…) Aquí no hay problemas, aquí está todo tranquilo. No debes de preguntar, preocúpate por tu país y deja México”.

