Vive Latino 2025: Boletos, fechas y todo lo que necesitas saber

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2025 se celebrará el 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP. En su 25ª edición, contará con la participación de bandas como Keane, Sepultura, Caifanes, Duncan Dhu y Zoé, y se rendirá homenaje a Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, fallecido en 2020.

¿Cómo serán los escenarios del Vive Latino 2025?

El director del Vive Latino, Jordi Puig, presentó el mapa oficial del festival 2024, destacando que, tras la remodelación del Estadio GNP, se han realizado algunas modificaciones. Este año habrá cinco escenarios: Escenario Amazon, Escenario Amazon Music, Escenario Telcel, Carpa VL y Carpa Intolerante, esta última dedicada a artistas emergentes.

Cartel del Vive Latino 2025

La edición del Vive Latino contará con un variado cartel musical que abarca diferentes generaciones y géneros, aunque el cantante español Raphael no podrá asistir por problemas de salud. Con más de 60 bandas, se destacan artistas como Scorpions, Keane, Vilma Palma e Vampiros, Caifanes y Aterciopelados, que evocarán la música de los años 80. También se presentarán bandas legendarias como Porter, División Minúscula, Foster The People, Sepultura y El Gran Silencio. El sábado actuarán Los Ángeles Azules, Scorpions, Foster The People, Molotov, Nortec: Bostich, El Gran Silencio, Caifanes y Caloncho, mientras que el domingo se presentarán Aterciopelados, Keane, Sepultura, Zoé y solistas como Eden Muñoz y Mon Laferte.

El 25 aniversario del festival contará con un cartel variado para diferentes generaciones. | Vive Latino |

Precio de boletos del Vive Latino 2025

El primer Vive Latino se llevó a cabo en 1998 con un boleto de un día a 180 pesos. En su 25ª edición, se ofrecieron accesos preferenciales entre 250 y 1,000 pesos para quienes presentaran boletos de ediciones anteriores. Actualmente, los abonos generales de las fases 1 y 2 están agotados, y en la fase 3, los precios oscilan entre 4,697 y 12,200 pesos. Un boleto general cuesta 2,590 pesos (3,194.75 con cargos) y el abono para dos días es de 4,697 pesos. Además, hay un Comfort Pass que incluye beneficios adicionales.

Rutas de regreso seguras del Vive Latino 2025

Este año, se ofrecerá un servicio gratuito de regreso seguro desde el Estadio GNP Seguros a varios puntos de la Ciudad de México, gestionado por el Colectivo Vintage, al igual que el año pasado. Los destinos incluyen Tlanepantla, Tepotzotlán, Tultitlán, Coacalco, el Museo del Pulque y las Pulquerías, y Azcapotzalco.

Este año, habrá un servicio gratuito de regreso seguro desde el Estadio GNP Seguros. | Vive Latino |

