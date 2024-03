Vocalista de Skid Row abandona la banda por severos problemas de salud

Andar de gira con la banda de heavy metal, Skid Row, no le ha permitido a Erik Grönwall recuperarse de un transplante de médula ósea por lo que ha decidido alejarse de los escenarios.

Por medio de sus redes, el cantante explicó que debe darle prioridad a su salud antes de seguir de gira, pues cualquier enfermedad le puede pegar en cualquier momento.

“En 2021 estaba en tratamiento contra la leucemia y eso me dio un superpoder llamado perspectiva. Decidí usar esa perspectiva y escribir los valores por los que quería vivir el resto de mi vida. En la parte superior de esa lista dice: ‘la salud primero’”, detalló.

Erik Grönwall se está recuperando

El vocalista de Skid Row expuso que ha tardado en recuperar de nuevo las fuerzas para no dejarse vencer por la enfermedad y aunque sigue en constantes chequeos médicos, su mente le insiste que debe de cuidarse.

"Tengo demasiado respeto por mi historial médico como para empujarme al límite. Me encanta Skid Row, no tengo nada más que respeto por los chicos de la banda pero amo y respeto más mi salud. Entiendo que Skid Row es una banda de gira, pero como les dije a los chicos: ‘si no puedo dar prioridad a mi salud, entonces no soy el chico adecuado para el trabajo’”, contó.

Erik Grönwall publicará un libro

Grönwall declaró que seguirá enfocado en su completa recuperación para poder regresar a la música, mientras está con los últimos detalles de su libro: “estoy finalizando mi biografía. Y voy a empezar a escribir mi propia música otra vez. Por último, una vez más gracias a todos los que me aceptaron como cantante de esta icónica banda”

Por su parte: Skid Row le deseó mucha surte en su lucha contra el cáncer de sangre, pero ellos deben de seguir con el heavy metal y por lo tanto ya tiene su remplazo.

