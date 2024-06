X, antes Twitter, comienza a ocultar los 'likes' a todos los usuarios de la red social

Elon Musk, propietario de X, confirmó que la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter comenzará a ocultar automáticamente los "me gusta" de los usuarios para permitir que las personas puedan expresar su apoyo a publicaciones sin ser atacadas. Musk ratificó la decisión en una publicación en X después de que The Verge informara que el sitio estaba implementando esta medida.

La red X hará cambios para ocultar los me gusta públicos, ya que se considera que incentivan el comportamiento incorrecto. Los usuarios podrán seguir viendo quién le dio me gusta a sus publicaciones, pero ya no podrán ver a quién le gustó la publicación de otros usuarios.

Ocultar me gusta en "X"

La red social X, propiedad de Elon Musk, ha extendido la opción de ocultar los 'Me gusta' a todos los usuarios. Esta característica, que antes solo estaba disponible para los suscriptores premium, permite a los usuarios mantener en privado la pestaña de 'Me gusta' en su perfil para obtener más privacidad y evitar ataques. Elon Musk ha destacado la importancia de esta opción para permitir que las personas puedan dar 'Me gusta' sin temor a represalias. El director de ingeniería de X también ha señalado que los 'Me gusta' públicos incentivan el comportamiento incorrecto y que esta medida busca proteger la imagen pública de los usuarios.

Los usuarios podrán ver a quienes les gustan sus publicaciones y el recuento de 'Me gusta', pero también pueden configurar la opción para ocultar la pestaña de 'Me gusta' en su perfil.

