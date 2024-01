Xóchitl Gálvez estrena sus ‘Conferencias de la verdad’ llamando ‘mentiroso’ a AMLO

Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), estrenó este 29 de enero sus ‘Conferencias de la verdad’, en las que se dedicará a cuestionar los datos presentados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de 'mentiroso'.

Fue en su primera ‘mañanera’ que Xóchitl aseguró que a lo largo de los poco más de cinco años que lleva AMLO como Presidente de México, ha dicho más de 130 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar.

“En promedio son 103 mentiras diarias. No podemos resolver los grandes problemas nacionales y la terrible crisis de inseguridad si nos quieren engañar todos los días”, declaró la precandidata presidencial, señalando que mientras en los primeros cinco años de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo 95 mil homicidios en promedio, en el mismo lapso de tiempo con AMLO la cifra va en 170 mil muertos, con un promedio de 93 homicidios diarios entre diciembre de 2018 y diciembre del 2023.

“Estos datos comprueban que en materia de violencia e inseguridad, México está peor que nunca y esa es la verdad”, agregó.

¿Cada cuándo se harán las ‘Conferencias de la verdad’ de Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez añadió que sus ‘Conferencias de la verdad’ decidió realizarlas apelando a su “derecho de replica, ese que no me dieron en Palacio Nacional”, además de que se llevarán tres veces a la semana, iniciando a las 10:00 AM y sólo en el período de inter campañas, que culminará el próximo 29 de febrero.

"Conferencia de la Verdad":

"Conferencia de la Verdad":

Porque en el periodo de intercampaña @XochitlGalvez hará una 'Conferencia de la Verdad' tres días a la semana a las 10 a.m.

