AMLO es confrontado en la mañanera por Jorge Ramos, quien criticó su estrategia de seguridad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente fue confrontado en su conferencia mañanera por el periodista Jorge Ramos, quien criticó su estrategia de seguridad y señaló que este es el sexenio con más muertos en México.

“Yo sé que ha dicho que hay una tendencia a la baja, pero los datos son los datos. Los números de muertos en su gobierno es mucho mayor. Han muerto más que con Peña Nieto y Calderón. Puede reconocer que su estrategia de militarización ha fracasado, ha traído más violencia. ¿Qué recomendaría al próximo presidente o presidenta?”, expuso el periodista de Univisión.

AMLO dice que "México es un país pacífico"

Si bien reconoció que en lo que va de su sexenio ya suman 190 mil muertos, AMLO se defendió diciendo que “la principal causa de muerte en México son los infartos”, además de que “México es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar”.

La confrontación siguió y mientras Jorge Ramos le decía al presidente que “no puede presentar 81 muertos diarios, como un éxito”, López Obrador le reviró al periodista diciéndole que en Estados Unidos, donde vive, las miles de muertes al año por el consumo de fentanilo son “un asunto grave”, descartando que México sea un país más peligroso para vivir que el de su vecino del norte.

“No, no, no ,no. Yo te diría que es más peligroso Estados Unidos”.

"Jorge Ramos":

Porque cuestionó a @lopezobrador_ sobre el tema de inseguridad en México. Así mismo, López Obrador lo confrontó hablando sobre la situación en Estados Unidos donde vive el periodista @jorgeramosnews.

pic.twitter.com/GblzkjGr5X — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 29, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE LA DOCTORA KARINA CABAL, AMIGA DE LAURA G, QUIEN LLORA SU PÉRDIDA