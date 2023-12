Por medio de las redes, Consuelo Duval dio a conocer que había sido víctima de robo en su propia casa, donde le quitaron 500 mil pesos y joyas.

Primero se había dicho que utilizaron el método de ‘La Patrona’, el cual consiste en usar la Inteligencia Artificial para doblar sus voz y engañar a familiares o trabajadores para pedirles dinero, pero en realidad no fue así.

Consuelo aclara los hechos

La actriz detalló que una joven que tenía cuatro meses trabajando para ella en su casa fue la presunta responsable.

“No, no fue Inteligencia Artificial lo que pasó en mi casa, fue un robo. Una muchacha que llevaba trabajando 4 meses en mi casa, junto con su esposo y otra persona más entraron”, mencionó.

¿Pero que fue lo que pasó?

“Lamento que se me quiebre la voz, estoy frágil, estoy vulnerable, en algún momento me sentí sola, han sido tantos los mensajes de su parte que me tienen muy conmovida”, detalló a punto del llanto.

Consuelo siguió explicando que una señorita de 22 años entró como su trabajadora luego de que la pasada se fue para tener a su bebé.

“Coludida con su esposo y una persona más hicieron todo esto. Pues nada, seguiremos como dice la ley, como se hacen las cosas. Estoy a punto de que mi cabeza explote un poquito porque estoy repleta de pensamientos, entonces perdónenme, gracias”, detalló.

La Procuraduría monta operativo

Luego de los hechos dados a conocer por la integrante de ‘La Familia Peluche’, La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó que en coordinación con otras autoridades montaron un operativo para dar con la o los responsables.

Y fue por medio de las cámaras de seguridad que dieron con la detención de Lissandra ’N’ por presunto robo a casa habitación.

De acuerdo con la Procuraduría, a la chica le encontraron dinero en efectivo, joyería y otros objetos, de los cuales no pudo comprobar su pertenencia.

