Ya hay fecha para que Star+ cierre y se fusione con Disney Plus

Ya hay fecha para que la plataforma de streaming Star Plus cierre como tal y se fusione con Disney Plus, para estar todo su catálogo en una misma app.

Desde diciembre pasado se dio a conocer la noticia de que Star+ desaparecería, o visto de otra forma, sería absorbida por su aplicación hermana Disney Plus, ambas propiedad de Walt Disney, en una decisión que generó dudas entre sus suscriptores, al no saber si esa era una señal de que la plataforma de streaming no tuvo éxito o se buscaba mejorarla con esta fusión.

Fue la empresa Movistar, en Chile, que reveló que desde el próximo 30 de junio dejaría de ofrecer el servicio de suscripción de Star Plus, pues será a partir de ese día que su catálogo se integrará al de Disney Plus.

"Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores, en quienes siempre ponemos el foco", declaró hace unos meses Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Queda pendiente resolver varias dudas a los usuarios de Star Plus, pues no se sabe si la fusión con Disney Plus implique que su suscripción quede anulada, si serán redirigidos a la nueva app, si tendrán que contratarse de nuevo e incluso el precio de Disney Plus a partir de esta nueva versión.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

En México, Star+ ofrece un catálogo entre lo que destacan películas, series, caricaturas como Los Simpson, documentales y todo el contenido deportivo de ESPN, mientras que Disney Plus ya tiene cargado en su plataforma contenido exclusivo de Pixar, Disney, Marvel, Star Wars y National Geographic.

