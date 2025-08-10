“Ya lo superé”: Dalílah Polanco habla de su romance con Eugenio Derbez y el motivo de la ruptura

En medio de un momento distendido dentro de La Casa de los Famosos México 3, Dalílah Polanco decidió hablar abiertamente sobre uno de los capítulos más comentados de su vida: su romance con Eugenio Derbez. La conversación, compartida con Ninel Conde en la suite del líder, se transformó en una charla cargada de recuerdos, anécdotas y reflexiones que dejaron claro que ese episodio está cerrado para siempre.

La actriz recordó que su relación con Derbez ocurrió cuando tenía entre 30 y 35 años, una etapa que, a pesar de haber quedado atrás hace casi dos décadas, sigue despertando curiosidad entre el público. “Es una figura fuerte, pero si lo ves a manera personal, claro, ya dices: ‘Wey, supéralo’… yo que fui la del no, ya lo superé hace años”, dijo con franqueza.

Polanco incluso bromeó con la persistencia de algunos en revivir el tema: “Ya te pago la terapia, por favor”. Y para evitar cualquier especulación, dejó la puerta completamente cerrada: “Jamás vamos a regresar”.

De Anabel a La familia P. Luche: el camino que los unió

Dalílah conoció a Eugenio Derbez mucho antes de que surgiera cualquier romance. Tenía apenas 16 años cuando, gracias al trabajo de su padre en Televisa, asistía como público o extra a las grabaciones del programa Anabel. Fue allí donde Mario Bezares le dio su primera oportunidad con un texto frente a las cámaras, momento que encendió su interés por la actuación y la motivó a ingresar al CEA sin avisar a sus padres.

Años más tarde, el destino volvió a cruzar sus caminos en XH Derbez y, posteriormente, en La familia P. Luche. Fue en ese entorno laboral donde la convivencia diaria transformó una relación profesional en algo más personal. La actriz comentó que, por la época en que coincidieron por primera vez, sospecha que Derbez aún estaba casado con Victoria Ruffo, aunque nunca lo confirmó directamente.

Un cierre definitivo y sin rencores

Dalílah explicó que su decisión de terminar no fue impulsiva, sino el resultado de diferencias que pesaban más que la atracción y el cariño. Con una metáfora que remite a las dinámicas de los realities, resumió el momento final: “Sentía que no me querían nominar, pero me querían eliminar”.

Hoy, con la perspectiva del tiempo, la actriz observa ese capítulo con humor y sin nostalgia. “Si yo, que fui la que dijo que no, ya lo superé, no veo por qué otros no”, aseguró, dejando claro que su vida y su carrera han seguido adelante.

