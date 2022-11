`Dibu´ Martínez sobre la derrota ante Arabia: "Estos días hablé mucho con el psicólogo"

Argentina llegó a la Copa del Mundo con 36 partidos invicto, la Albiceleste debutó ante Arabia Saudita y por primera vez desde el 2019, cuando cayeron en semifinales de Copa América, perdieron un encuentro lo cual puso muy mal, mentalmente, a Emiliano Martínez.

El arquero que se ganó la titularidad en la Copa América 2021 llegó como uno de los menos goleados a Qatar y ante los árabes dos tiros a portería culminaron en gol y le quitaron el invicto a los sudamericanos, algo que afectó bastante al "Dibu".

"Hablé mucho con mi psicólogo… que me pateen dos veces y me metan dos goles me golpeó. . . Metimos un gol muy rápido y nos relajamos un poquito. Después nos anulan tres goles por offside milimetricos", aseguró el arquero del Aston Villa.

Argentina aún tiene que enfrentar a Polonia, una victoria los clasificaría de manera directa a los Octavos de Final, un empate los pondría a esperar un resultado enter México y Arabia Saudita.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI CANTÓ TRAS VENCER A MÉXICO: "QUIERO SER CAMPEÓN MUNDIAL"