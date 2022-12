Lionel Messi: Rivaldo señaló que apoyará a Argentina por su amigo

Lionel Messi y Argentina se encuentran a las puertas de un título de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y varios de los personajes que encumbran al mundo del futbol han reaccionado.

Uno de ellos es el exestrella del Barcelona y la selección de Brasil, Rivaldo, quien comentó en sus redes sociales que espera que la Albiceleste se pueda alzar con el campeonato.

Rivaldo es buen amigo de Lionel Messi y además comparten dentro de sus respectivas carreras futbolísticas el hecho de haber sido parte del Barcelona.

Por ello, el exmundialista también expresó su deseo de mostrarse empático con la fuerza argentina y con Messi, en especial, para que pueda levantar la Copa del Mundo.

"Ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta Final de Copa, así que me quedo con Argentina. No hay palabras para ti, Messi, antes merecías ser Campeón del Mundo, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo, te mereces este título", sentenció Rivaldo en su cuenta oficial de Twitter.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LIONEL MESSI: PERIODISTA SOFÍA MARTÍNEZ AGRADECE A 'LA PULGA' Y SU DISCURSO SE HACE VIRAL