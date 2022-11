Sergio Ramos sobre Messi: 'Veo a Leo muy centrado en Qatar 2022'

Si hay algo que le falta a Lionel Messi en su palmarés es la Copa del Mundo con Argentina, pues el rosarino lo ha ganado prácticamente todo lo demás. Es por eso que Sergio Ramos, quien ya sabe lo que es ganar un Mundial habló sobre el astro argentino y mencionó que lo nota muy enfocado en lo que será Qatar 2022

"Veo a Leo muy centrado desde principio de temporada de cara al Mundial. Los que tienen posibilidades de estar y no han tenido la suerte de ganarlo, pueden tener ciertas cosas en la cabeza, pero Leo está focalizado en rendir bien", sentenció Ramos en conferencia de prensa.

Además, Ramos aconsejó a Messi no obsesionarse con guardarse para el Mundial, pues considera que la mejor forma de llegar es tener el mayor número de partidos a máximo nivel.

"Si uno se autoprotege para llegar al Mundial y se quita partidos no es positivo. Lo que tiene que pasar, pasará. Soy de los jugadores que dan el máximo en cada partido para llegar bien si te toca jugar el Mundial. Me gusta entrenar como juego, no dosifico para llegar a una competición porque te cuidas y el día antes te puedes lesionar. Nunca sabes lo que puede pasar",

