Casemiro: "Tenemos buenos jugadores pero ninguno como Ney"

El juego contra Serbia de la primera Jornada del Grupo G del Mundial Qatar 2022 fue una verdadera carnicería para el astro brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar sufrió 9 de 12 faltas totales de los serbios y consiguieron lastimarlo antes de que terminara el encuentro.

Este fin de semana se sabe que Ney no jugará la Fase de Grupos, se perderá los juegos ante Suiza y Camerún, en la espera de saber si podrá estar listo para seguir en la Copa del Mundo, algo que no preocupa a Casemiro, aunque sabe que no será los mismo sin el 10 sudamericano.

"Es uno de los mejores jugadores del mundo y lamentablemente no va a estar en el próximo juego. Tenemos jugadores de calidad, pero al compararlos con Neymar, es difícil encontrar uno de su nivel", aceptó uno de los capitanes del pentacampeón del mundo.

Así mismo Casemiro aseguró que tienen jugadores de grandísima calidad, que están haciendo un trabajo bárbaro, pero ninguno tiene la calidad del hombre que carga con la 10 en la espalda.

"Tenemos otros jugadores que están respondiendo a la altura: Vini, Raphinha, Richarlison, Gabi Jesús… Rodrygo, Martinelli. El abanico de opciones es bien grande, lo cual es bueno para nosotros, pero tenemos que ser realistas y aceptar que Neymar es el crack del equipo", comentó el jugador del Manchester United.

