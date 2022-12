Hakimi sobre su participación con Marruecos: 'Soy un producto de la cultura marroquí'

El jugador del París Saint-Germain, Achraf Hakimi sigue siendo protagonista en la Copa del Mundo Qatar 2022, quien luego de cobrar el penalti decisivo ante España, hizo historia al darle el pase por primera vez a los Cuartos de Final al conjunto marroquí.

Antes de convertirse en uno de los jugadores clave en esta justa mundialista, Hakimi recordó sus inicios como jugador y habló sobre los sacrificios que hicieron sus padres para que ahora el reconocido futbolista cumpliera su sueño de llegar a las grandes ligas.

"Mi madre limpiaba casas. Mi padre era vendedor ambulante. Que yo practicara futbol era un sueño para mí y un sacrificio para ellos. Mis hermanos sacrificaban cosas. Éramos muy pobres. Ahora yo lucho por ellos", comentó el marroquí.

Y es que a pesar de que el seleccionado nacional de 24 años nació en España e incluso se formó en la cantera del Real Madrid, el defensa del París Saint-Germain decidió defender la camiseta de Marruecos.

"Sí, hubo momentos en Juvenil (de España). Hubo contactos, fui a la Selección Española también para probar, con De la Fuente. Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí", indicó.

De este modo, tras ponerse la capa de héroe eliminando a España en tanda de penaltis, el lateral marroquí marcó uno de los goles más importantes de la Selección, con el que truncó los sueños de Luis Enrique y sus seleccionados.

"Es un tema de corazón. Soy un producto de la cultura marroquí. En mi casa se habla árabe, mi madre cocina comida marroquí y soy musulmán practicante", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: MARRUECOS FESTEJÓ CON BANDERA DE PALESTINA