James sobre la eliminación de Colombia: ‘Por los jugadores que tenemos, es injusto’

La Selección de Colombia no logró clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, si bien le ganó a Venezuela por la última, Perú hizo lo suyo ante los paraguayos y los colombianos se quedaron cerca del boleto por el Repechaje.

Ante este resultado, el capitán de los Cafetaleros dio la cara y expresó su tristeza, pues considera que el equipo tiene grandes jugadores y puso la mira para el Mundial de 2026.

“Triste porque quedamos afuera de una Copa del Mundo con los jugadores que tenemos, creo que es algo injusto. Debemos trabajar en los próximos cuatro años”, expresó el ex del Real Madrid.

Además, fue consiente de que el equipo dejó escapar puntos importantes en casa, mismos que les hicieron falta en estas instancias.

“Aunque hemos ganado el partido, nos quedamos fuera de la Copa del Mundo y hay que asumir la responsabilidad, dejamos ir importantes en casa".

Por último, señaló que no hay palabras tras la no clasificación, producto de no depender de sí mismo.

“Ahora no hay palabras, hemos hecho el trabajo nuestro, pero cuando ya no depende de ti mismo, es mucho más complicado. Todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra, por eso no hay palabras. Hemos hecho el trabajo hoy, pero cuando no dependes de ti mismo, pues es complicado”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: ¿QUÉ FIGURAS SE QUEDARON SIN IR AL MUNDIAL?