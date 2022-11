Adrián Marcelo volvió a arremeter contra Marion Raimers: “Nadie prende la tele para escucharla”

Aunque recientemente Adrián Marcelo estuvo envuelto en una polémica, no dudó en volver a comentar en contra de Marion Raimers. Según el presentador, sus comentarios son desde el punto de vista del televidente y no son ‘machistas’.

“Nadie prende la tele para escuchar a Raimers. Final de Champions, Liverpool vs Rael Madrid, estoy viendo uno de los mejores juegos que me ofrece el futbol europeo y de pronto escucho cosas que no tiene nada que ver con el partido”, declaró en el programa Obra del Deporte.

“Creo que represento la opinión de mucha gente que tiene miedo de decirlo porque son tiempos escabrosos”, recalcó.

“Tienes una narración de Champions que te cuesta, lo ves por streaming y luego te tienes que chutar a la Raimers hablar con palabras que dices ‘¿conoces a tu audiencia?’”, explica Adrián Marcelo que la relatora utiliza un vocabulario barroco.

“No se trata de un tema de género, es un tema de ‘no me gusta’ el producto que están entregando al ser el torneo que más le gusta a los futboleros”, concluyó.

