Aficionados abuchean himno de Estados Unidos en eventos deportivos en Canadá

Aficionados en un juego de los Raptors de Toronto continuaron el domingo con los abucheos al himno nacional estadounidense en eventos deportivos profesionales en Canadá.

Jugadores de Raptors reaccionan a los abucheos | AP

Los fanáticos de la única franquicia canadiense de la NBA abuchearon el himno tras reacciones similares la noche del sábado en juegos de la NHL en Ottawa, Ontario, y Calgary, Alberta; horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera realidad su amenaza de imponer aranceles a las importaciones del vecino del norte de América.

Después de inicialmente aplaudir a una cantante femenina de 15 años, los fanáticos abuchearon durante la interpretación de “The Star-Spangled Banner”. Al final, se pudieron escuchar abucheos y aplausos mezclados antes de que la multitud estallara en aplausos por el himno canadiense, “O Canada”.

WATCH: Canadians boo the U.S. national anthem at the Clippers-Raptors game in Toronto.



This is the second time this has happened since Trump launched his trade war against Canada yesterday.



Great job, MAGA.pic.twitter.com/OlEFW9BFDh

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 2, 2025