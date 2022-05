Aguirre trolleó a reportero tras reconocerlo en conferencia de prensa: 'Estás jodid... como yo'

Fiel a su costumbre, Javier Aguirre hizo reír a carcajadas a la prensa española durante una conferencia de prensa con el Mallorca. Y es que el Vasco ha entrenado a varios equipos en la liga de España que ya reconoce a los periodistas e incluso hasta bromea con ellos.

Tras conseguir la permanencia en la Primera División, el entrenador mexicano se encontraba de muy buen humor, por lo que al momento de reconocer a uno de los reporteros, no dudó en bromear con él y con su apariencia física.

"No me digas... Qué barbaridad. Este me metía caña, estás jodidísimo, estás como yo. Te juro que cuando te vi me acordé de ti. Hace muchos años que no nos veíamos. Reconocí las gafas y la mala leche", dijo el Vasco Aguirre. Inmediatamente los periodistas comenzaron a reírse y posteriormente, continuaron con la conferencia de prensa.

Javier Aguirre cumplió el objetivo de la permanencia, luego de que el Mallorca derrotara al Osasuna en calidad de visitante. Los dirigidos por el mexicano finalizaron la temporada en la posición 16 de la tabla general con 39 puntos.

