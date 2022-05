Marco Barrera y Terrible Morales revelaron lo difícil que fue trabajar con el equipo de 'Box Azteca'

Marco Antonio Barrera y Erik 'Terrible' Morales, los excampeones del mundo en el arte del pugilismo, recordaron sus vivencias como comentaristas en 'Azteca Deportes' y 'TUDN', en su canal de YouTube 'Un Round Más' en el podcast "¿Quién tiene las mejores transmisiones de box?".

Las declaraciones resultaron polémicas después de que ambos concordaran en que en la televisora del Ajusco no existe el compañerismo.

“Me late más TUDN. Me hacía falta, tenía años que no trabajaba con mucho gusto. La diferencia está en el trato, el compañerismo y la forma de estar en equipo. En Azteca trabajé 12 años y pregúntame si un día, contados, nos poníamos de acuerdo para ir a cenar después de las transmisiones. Cada quien por su lado. Cuando hacíamos los comerciales con los de futbol, uno allá, otro por acá, y con los de 'TUDN' nos quedamos de ver cinco minutos antes, comemos juntos, la pasamos juntos. Si te falta algo te están llamando, o sea, como que está ese gusto por trabajar”, dijo Barrera.

Comentario al que 'Terrible' Morales apoyó: “En 'TV Azteca' éramos muchos y todos se pelean por el pinche micrófono. No sé que tienen que todos querían hablar. Han hecho un gran trabajo, revolucionaron el boxeo, fueron los primeros que hicieron tv abierta, pero en términos generales era muy complicado trabajar. A mi me prometieron mucho por ir, después me arrepentí porque lógicamente no me cumplieron todo, salí y de pura chiripa pude regresar a 'Fox Sports' donde ya llevo varios años”.

El clip fue publicado el pasado 20 de mayo y al momento cuenta con 7 mil 457 visualizaciones y 333 'likes'.

Varios seguidores de 'Un Round Más' aseguraron que pese a los malos comentarios y experiencias que los peleadores destacaron de Azteca Deportes, sus transmisiones cautivan más que las de la competencia.

"Una cosa es lo que se vive detrás de cámaras y otra es la transmisión, en TUDN pueden ser muy profesionales y lo que quieran pero sus transmisiones siempre son aburridas", comentó el usuario identificado como Joel Mercado.

