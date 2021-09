Alex de la Rosa reveló porqué se fue de ESPN: 'Hacía los Mundiales en la azotea'

Alejandro de la Rosa dejó a ESPN en 2018 para firmar con TUDN, ya que tenía la ilusión de cubrir los grandes eventos deportivos de manera presencial, por lo que decidió darle un giro a su carrera.

"Estaba por renegociar contrato en ESPN y las negociaciones no empezaron muy bien. Cuatro años antes (2014) ya me había buscado Univisión Deportes para irme a Miami, en ese entonces les avisé en ESPN que me buscaban de otro medio, incluso les presenté la oferta (...) No fue por presionar, se llegó a un arreglo y en aquel entonces me dijeron que querían darle un giro a sus programas, involucrar a gente más joven, pero al paso de los años vi que eso no se daba", mencionó en entrevista con Toño de Valdés.

Y es que el comentarista admitió que con nombres como José Ramón Fernández o Gómez Junco, iba a ser complicado dar el salto en la televisora.

"Me di cuenta que con nombres como José Ramón, Faitelson, Gómez Junco, Hugo y muchos más en los grandes programas iba a ser muy difícil tener más exposición. Ya también tenía la cosquilla de tener eventos en vivo, de cubrirlos presencialmente y pensé en TUDN porque tienen todo lo grande como Juegos Olímpicos, Mundiales, Liga MX y más.

"Hubo un poco de conflicto por cómo me fui, ya en 2018 no les di la opción de negociar como antes. Tenía la ilusión de hacer un Mundial en el estadio y no en una azotea o en medio de la ciudad. Agradezco a ESPN porque me permitió cubrir prácticamente todos los eventos posibles ligados al futbol, pero siempre alrededor o afuera de los estadios porque no tenían derechos de nada", explicó.

