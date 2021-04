América: Aficionado de las Águilas apareció en cómic de Capitán América y Falcon

A unas horas de que ruede la esférica en el Clásico Joven entre América y Cruz Azul por la Jornada 15 del Guardianes 2021, tomó relevancia un cómic de Marvel del año 2016 en el que un seguidor del América aparece plasmado en las páginas.

En el interior de la historieta de se muestra cómo en una de la invasiones extraterrestres a la tierra, un seguidor de las Águilas y otro del Betis de La Liga española intentan escapar.

Tras el descubrimiento en una de las ediciones de Capitán América: The Falcon and the Winter Soldier, Carlos Pacheco, dibujante en esta entrega, explicó el motivo por los que incluyó a los seguidores pamboleros.

"El futbol no es algo que me apasione, pero entiendo que el betisismo es una filosofía muy particular y este tipo de bromas o guiños en el mundo del cómic yo las uso bastante.

1- Al parecer es viral el video de este fan de la serie de @Marvel The Falcon & Winter Soldier en el que se sorprende por ver una camiseta del Betis en un comic del Capitán America. Supongo que quienes han llegado a los supers por las pelis y las series no están al tanto de...+ pic.twitter.com/im3nCLYy0k — Carlos Pacheco (@Cpachecoficial) April 14, 2021

"Es un cómic que hice hace 5-6 años y no veía venir que se hiciera tanto ruido en estos días. Es cierto que está la popularidad por la serie de Disney de Falcon and the Winter Soldier, que está basada en este cómic, pues se ha revisado, por ahí probablemente venga la sorpresa de este chico", explicó en entrevista a Canal Sur, donde finalmente explicó que el fanático de América se trata de su colega Humberto Ramos, dibujante mexicano de Marvel.

