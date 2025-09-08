¡Amor a La Máquina! Gonzalo Piovi tiene increíble gesto con Cruz Azul tras quedarse en el club

Luego de semanas en las que los rumores lo colocaban fuera de Cruz Azul y muy cerca de fichar por el Inter de Miami, Gonzalo Piovi sorprendió dentro y fuera de la cancha con un gesto que confirma el cariño que le tiene a La Máquina.

Gonzalo Piovi, central de Cruz Azul | MEXSPORT

El defensa argentino decidió celebrar el cumpleaños de su hija con una fiesta temática nada convencional: en lugar de caricaturas o princesas, la protagonista fue Cruz Azul. El evento contó con la presencia de la botarga de “Blue”, la mascota del club, y hasta la piñata fue de “Cruzazulito” —también conocido como “Costalito”—, uno de los personajes más queridos por la afición celeste.

La elección no pasó desapercibida entre los seguidores cementeros, quienes lo tomaron como una muestra de compromiso y amor hacia la institución, especialmente en un contexto donde se especulaba su salida a la MLS para jugar al lado de Lionel Messi.

Hasta el momento, Piovi no ha revelado los motivos que frenaron su traspaso al Inter de Miami, pero con gestos como este, deja claro que su corazón está en La Noria y con la afición de Cruz Azul.

El central argentino no solo se mantiene como pieza clave en la defensa, sino que ahora también se ganó un punto extra entre los aficionados por llevar los colores celestes a la celebración más importante de su familia.

Piovi se quedó en Cruz Azul pese a rumores | MEXSPORT