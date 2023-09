Andrés Vaca y Raoul Ortiz revientan al América por supuesto fichaje de Igor Lichnovsky

Todo parece indicar que América cerrará el fichaje de Igor Lichnovsky y aunque todavía no es oficial, dos americanistas destacados reventaron a su equipo por elegir al chileno para reforzar la defensa.

Tanto Andrés Vaca como Raoul Ortiz arremetieron contra la directiva ante esta posibilidad, pues consideran que el andino no está al nivel del América.

"Ramón Juárez es mucho más que Lichnovsky, y desafortunadamente, me temo que antes le darán minutos a Igor que a él", expuso Andrés Vaca en Twitter.

"Tuvimos más de cinco meses para buscar un central, peinaron Sudamérica, peinaron el mercado nacional. Hablaron con César Montes 800 veces, lo lograron, lo convencieron y al final no pagaron. Y ahora resulta que sobre la hora termina siendo Igor Lichnovsky, el banca de la banca de Tigres. No cumplió en Cruz Azul, ni en Arabia, ni en Tigres. No mam***", señaló el 'Pollo'.

