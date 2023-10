Aquivaldo Mosquera, exdefensa del América, señaló que cuando Ángel Reyna dijo que tenían un "capitán de agua" no se refería a él, sino a su director técnico en aquel entonces, Alfredo Tena, quien recibe el apodo de "Capitán Furia".

En el Apertura 2011, luego de que Chivas venciera 1-3 al América en el Estadio Azteca, Ángel Reyna, futbolista de las Águilas en aquel entonces, 'explotó' contra su propio vestidor y aseguró que tenían "un capitán de agua y una defensa de plástico".

Ante esto, la mayoría pensó que Reyna se refería al colombiano, sin embargo, el zaguero ha desmentido y ha aclarado que esa histórica declaración no era dirigida hacia él. Cabe recordar que en ese torneo, Daniel "Rolfi" Montenegro portaba el gafete de capitán de las Águilas.

"Todo el mundo está confundido con eso. Yo no era el capitán en ese tiempo, pero todos me volteaban a ver a mí porque yo tenía un liderazgo en el tema del grupo, pero en realidad yo no era el capitán", comentó Aquivaldo en el podcast Tiki Taka.

Asimismo, el exdefensa colombiano aclaró que dichas declaraciones eran para Alfredo Tena, pues en la semana de dicho Clásico Nacional, el estratega en aquel entonces entrenó en con Ángel Reyna como titular, sin embargo, ya en el partido, el futbolista mexicano inició en la banca, algo que lo molestó y detonó el famoso "capitán de agua".

"El profe Tena lo puso de titular en la semana para jugar contra Chivas y el fin de semana lo saca. Entonces el estaba súper caliente. Si vieron como entró, como que le valía todo. Y pues no era hacia mí, era el "Capitán Furia", entonces todo el mundo piensa que es hacia mí pero yo no era el capitán", aclaró.

