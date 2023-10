Bad Bunny le manda 'mensajito' a Checo Pérez en su nueva canción 'Mónaco' de su nuevo disco 'Nadie Sabe lo que Va a Pasar Mañana'

De estrella mundial a estrella mundial. Al nuevo disco de Bad Bunny -Nadie sabe lo que va a pasar mañana- le bastaron minutos en las plataformas para convertirse en un éxito, con todo y Checo Pérez incluido en una canción.

El cantante puertorriqueño se dejó ir con todo en referencias culturales, incluyendo al mundo del deporte, y el mexicano sublíder de la Fórmula Uno no podía faltar.

En su canción 'Mónaco', el Conejo Malo habla de los excesos a los que está acostumbrado en comparación a las carencias de sus detractores, por lo que en una de las estrofas hace alusión a la Fórmula Uno, en la carrera del Principado, en la que -según el puertorriqueño- Max Verstappen ganó seguido de Checo Pérez.

"Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco'; primero llegó Verstappen, después llegó Checo. Si Pablo me viera dirá que soy un berraco. Ustede' hablando mierda y yo y lo' mío' por Mónaco", lanza Benito en la misma canción en la que menciona a LeBron James.

Los últimos tres Grandes Premios de Mónaco han sido para Red Bull, con las ediciones 2021 y 2023 para Max Verstappen, mientras que Checo ganó la del año pasado, aunque los pilotos de Red Bull Racing en ninguna de esas tres carreras lograron el 1-2 para su equipo.

Bad Bunny Lanza Nuevo Álbum 'Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana'

El talentoso artista puertorriqueño, Bad Bunny, ha vuelto a sorprender a sus fans con el lanzamiento de su más reciente álbum, titulado "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana". Con un set de 22 canciones, este nuevo trabajo promete ser una experiencia inolvidable para sus seguidores.

El título del álbum, que refleja la imprevisibilidad que caracteriza la carrera de Bad Bunny, dejó a sus fans al borde del asiento, sin saber qué esperar. Aunque hace apenas un mes anunció que "Un preview" podría ser su última canción del año, el artista decidió ir más allá y obsequió a su audiencia con un álbum completo.

El anuncio del lanzamiento se realizó a través de Instagram el pasado 9 de octubre, donde Bad Bunny compartió un video promocional en el que se le ve rodeado de paparazzi antes de entrar a un elegante restaurante y ser recibido por un caballero que le da la bienvenida con respeto.

Previamente, al lanzamiento, Apple Music reveló el tracklist del álbum, que incluye emocionantes temas como "Mr. October," "Gracias por nada," "No me quiero casar," y "Thunder y Lightning," con colaboraciones de destacados artistas como Feid, Arcángel, Young Miko, y De La Ghetto, entre otros. Además, el álbum contiene los exitosos sencillos previamente lanzados "Where She Goes" y "Un preview."

"Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" llega como la continuación del exitoso álbum "Un Verano Sin Ti" de Bad Bunny, que se convirtió en el segundo álbum totalmente en español en alcanzar el número 1 en el Billboard 200 y permaneció 13 semanas en la cima de la lista, de manera no consecutiva. Además, el álbum recibió una nominación al Grammy en la categoría de Álbum del Año, siendo el primer álbum en español en lograr esta distinción.

