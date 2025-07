Bad Bunny pone a bailar a LeBron James en Puerto Rico

Bad Bunny arrancó su esperada gira mundial en su tierra natal, Puerto Rico, y lo hizo con una noche llena de sorpresas, ritmo y estrellas invitadas. Uno de los momentos más destacados del evento fue la presencia del legendario jugador de la NBA, LeBron James, quien no solo asistió al concierto, sino que también se dejó llevar por la música y el ambiente.

Desde días antes, LeBron había anticipado su asistencia al concierto a través de redes sociales, generando gran expectativa entre los fanáticos.

Durante el show, que marcó el inicio oficial del tour del cantante, circularon en redes sociales varios videos donde se ve a LeBron cantando y bailando con entusiasmo el éxito ‘Tití me preguntó’, desatando la euforia del público presente y de los seguidores en plataformas digitales.

LeBron James living his best life at the opening night of Bad Bunny’s concert in Puerto Rico. pic.twitter.com/wBmKXUjxZN

— Pop Crave (@PopCrave) July 12, 2025