Brandon Moreno: Canelo Álvarez le mandó mensaje de apoyo tras su derrota ante Figueiredo

Brandon Moreno perdió el título mundial peso mosca de la UFC ante Deiveson Figueiredo tras una polémica decisión unánime, sin embargo, el propio peleador mexicano dejó en claro que solamente se trato de un tropiezo en su carrera y aseguró regresar más fuerte que nunca.

Fue a través de su cuenta de Instagram que 'The Assassin Baby' dedicó unas palabras a todos sus seguidores luego de lo sucedido en el combate.

"Amigos una disculpa, creo que perdí. Esto apesta y había olvidado un poco como se sentía. Al final la vida es así, pagar el precio no te asegura la victoria, solo una posibilidad. Para los que estuvieron conmigo y ahora se van, me quedo con haberlos hecho felices en algún momento, para los que se quedan, nuestra mayor gloria no es caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos, además de que Michael Jordan no ganó todos los partidos, los quiero a todos, lo único que puedo asegurar es que volveré", se lee en la publicación.

Ante ese mensaje, el peleador tijuanense recibió diversos mensajes de apoyo por parte de distintas celebridades; Pantera Rodríguez, Alexa Grasso, Escorpión Dorado, Jaime Camil, entre los que destaca Saúl 'Canelo' Álvarez.

El pugilista mexicano se limitó a apoyar a Moreno con un: "Ánimo, Brandon".

