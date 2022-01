Brandon Moreno: Perdió por decisión ante el brasileño Deiveson Figueiredo

Con una cerrada batalla, Brandon Moreno (19-6-2) perdió el cetro Mosca del Ultimate Fighting Championship (UFC) en papelea del trilogía ante Deiveson Figueiredo (21-2-1), a quien le había arrebatado la corona en junio.

Moreno, primer peleador nacido en México en conquistar un título de UFC, comenzó el ataque en el octágono del Honda Center de Anaheim, California, en UFC 270, y llevó a la reja al brasileño, quien respondió con un derribo del que el mexicano escapó sin problemas.

Fiel a su estrategia y a la inteligencia que lo caracteriza arroba del octágono, "The Assassin Baby" esperó la patada giratoria de su rival y lo llevó a la lona, aunque no puso hacerle muchos daño. El tijuanense fue certero con las combinaciones al rostro y Figueiredo respondió con el poder de su derecha.

Para el tercer asalto, “Deus Da Guerra” derribó al mexicano, quien escapó de la posición y llevó la pelea de pie. Si bien Brandon hizo una gran demostración de boxeo, Deiveson lo llevó a la reja y presionó con patadas en las pantorrillas.

El tricolor mostró mayor velocidad y combinaciones de golpes; sin embargo el combate se mantuvo parejo. Mientras que en último y quinto asalto, Brandon llevó a la lona al carioca, quien se puso de pie y respondió con un derechazo en el rostro del aún campeón.

@Daico_Deiveson vence a Brandon Moreno por decisión unánime en una pelea muy cerrada #UFC270 pic.twitter.com/tdRmleBzcO — UFC Español (@UFCEspanol) January 23, 2022

Los últimos segundos de la batalla fueron con un intercambio de golpes que dejó la decisión a los jueces quienes decretaron victoria con tarjetas por triple 47-48.

“Creo que tuve una mejor combinación de golpes con mucho volumen y velocidad. Siento que él hizo un mejor juego, una mejor estrategia contra mí, estuve esperando un poco, mucho quizás, no lo sé, necesito ver otra vez la pelea.

“Voy a estar listo. La próxima semana regreso, entreno y voy a estar listo. Me he caído muchas veces y me he vuelto a levantar”, declaró Moreno.

Figueiredo reconoció la valentía de su rival a quien le gustaría enfrentar nuevamente, en junio en México.

“Primero que nada, muchas gracias a Dios por la salud, por el amor de mi familia y este cinturón, hoy es mi día. Gracias a Brandon Moreno, diste una pelea de la noche para todo este público.

“Fue una pelea fenomenal y las puertas están abiertas para una cuarta pelea con Brandon Moreno en México. No te desanimes, levanta la cabeza, sigue con la cabeza en alto”, dijo Figueiredo, quien fue abucheado tras alzar el cinturón de campeón de las 125 libras.

