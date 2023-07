Britney Spears es agredida por guardia de Victor Wembanyama, jugador de la NBA

Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama. Aunque el declive de popularidad de Britney Spears en los últimos años es evidente, la ‘Princesa del Pop’ sigue siendo una celebridad, o al menos eso se cree. En lo que parece ser una desafortunada confusión, la cantante fue agredida por el jefe de Seguridad del central de los

De acuerdo con el portal TMZ, Britney Spears y Victor Wembanyama coincidieron la noche de 5 de julio en un restaurante de Las Vegas, Nevada. La cantante reconoció al jugador de la NBA y, al intentar acercarse a él para tomarse una foto, recibió una bofetada de su guardia, identificado como Damian Smith.

TMZ compartió videos y fotografías del astro de la NBA y la ‘Princesa del Pop’ que los ubican en el mismo lugar, aunque no durante el momento de la confrontación.

La mañana de este jueves, el medio estadounidense reportó tener información que confirmaban que se levantaron cargos penales.

Victor Wembanyama se ríe de lo ocurrido

Cuestionado sobre el incidente en el que se vio involucrado, el basquetbolista de origen francés minimizó el hecho y, entre risas, aseguró que todo se trató de una confusión debido a que su jefe de seguridad no reconoció a Spears.

Sus declaraciones enfurecieron a los fans de la cantante, quienes calificaron como misógina a actitud del jugador de los Spurs.

Victor Wembanyama addresses reports that Spurs security allegedly struck Britney Spears when she approached him Wednesday at a Las Vegas restaurant (via @CassidyHubbarth)pic.twitter.com/YJ1gP9nXEd — Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2023

En medio de versiones que apuntaban a que elementos de la Policía de Nevada se habrían puesto en contacto con Britney Spears para que rindiera su declaración, la ‘Princesa del Pop’ rompió el silencio mediante un comunicado en el que confirmó la agresión.

“Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido una buena cantidad de ellas. No estaba preparada para lo que me pasó anoche”, comienza la cantante.

“Reconocí a un atleta en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante en un hotel diferente y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Él es fuerte, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención”, continúa Britney, confirmando parte de lo reportado una noche antes por TMZ, excepto que recibió una bofetada.

En otra parte del comunicado, la cantante afirma estar enterada de las desafortunadas declaraciones de Wembanyama: “Estoy al tanto de la declaración del jugador donde menciona que ‘lo agarré por detrás’, pero simplemente le toqué el hombro. Su seguridad luego me dio la espalda en la cara, sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derriba y me quita las gafas de la cara”.

Posteriormente, califica como injustificable la reacción de guardia: “Estoy rodeada de gente todo el tiempo. De hecho, esa noche fui rodeada por un grupo de al menos 20 fanáticos. Mi equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos”.

Finalmente, la ‘Princesa del Pop’ lamenta que la violencia física se esté presentando con demasiada frecuencia y que espera una disculpa pública de parte del jugador, su jefe de seguridad u organización.