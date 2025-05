‘Canelo’ Álvarez deslumbra con un exclusivo Richard Mille en su torneo de golf

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no solo presume títulos mundiales, también gusto por el lujo. Durante la conferencia de prensa con la que se inauguró la cuarta edición de su torneo No Golf No Life en la Ciudad de México, el boxeador llamó la atención al portar en la muñeca izquierda uno de sus relojes favoritos: el exclusivo Evil Eye RM 26-02 de la firma suiza Richard Mille.

Canelo presume reloj

Tras dirigir unas palabras de bienvenida y agradecer la presencia de los participantes, el tapatío se dio tiempo de firmar objetos y convivir con algunos asistentes. Fue entonces cuando, a petición de los medios, accedió a mostrar de cerca su reloj. “Se llama Evil Eye de Richard Mille. Este lo compré en 2017”, explicó. Al preguntarle si era de sus preferidos, respondió con un sencillo “sí”.

El modelo que portaba Canelo está valuado en 1.5 millones de dólares y tiene una producción limitada a solo 25 unidades a nivel mundial, lo que lo convierte en una pieza sumamente exclusiva. Fiel a su estilo, el boxeador combinó elegancia, presencia mediática y su pasión por los artículos de alta gama.

El diseño del lujoso reloj

Inspirado en la creencia milenaria del ‘mal de ojo’, el RM 26-02 destaca por su diseño artesanal y complejidad técnica. El reloj incorpora un mecanismo tourbillon de cuerda manual con horas, minutos e indicador de reserva de marcha, todo protegido por una caja de cerámica negra TZP y detalles en oro rojo 3N.

Esta no es la primera vez que Canelo exhibe su gusto por los relojes de lujo, pero sí una de las más llamativas por la rareza del modelo. Con esta pieza en la muñeca y su torneo ya en marcha, el campeón mexicano volvió a dejar claro que su estilo fuera del ring también genera titulares.

