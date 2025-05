¿Vetado? Showspeed toca la Champions y se lleva regaño monumental de oficiales

La fiebre de la final de la UEFA Champions League está en su apogeo, a un día de la final, la copa ya se presentó en el estadio Allianz Arena deL Bayern Münich para el día de medios, donde la prensa y distintos medios, pudieron estar cerca de ella.

El influencer Speed previo al día de medios de la Champions|X:@ SpeedUpdates1

SPEED LEVANTÓ LA OREJONA

Durante el turno del famoso y polémico influencer “Showspeed”, el influencer se acercó a la copa para una sesión de fotos, al acercarse, Speed tomó la copa y posteriormente la levantó haciendo un ademán de campeón.

Al instante se escuchó al servicio de seguridad regañar al creador de contenido:

“No lo toques, no lo sostengas, no lo levantes”, se escucha en el video.

Speed carga la copa

LAS POLÉMICAS DEL FAMOSO CREADOR DE CONTENIDO

Speed es una de las figuras más polémicas en la actualidad, pues, no solo su fanatismo por Cristiano Ronaldo lo ha caracterizado, sino también los retos de deportes extremos en los que ha participado, tal es el caso de cuando participó en el gran evento de WWE, Royal Rumble.

no way Speed lifted the Champions League trophy 😭

pic.twitter.com/hqDkcD69Dg

— Speedy Updates (@SpeedUpdates1) May 30, 2025