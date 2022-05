Canelo Álvarez: Relevó como fue que aprendió a hablar inglés

Previo al combate ante el ruso Dmitry Bivol por el Supercampeonato Semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, el pugilista mexicano, Saúl Álvarez, contó como fue que aprendió a hablar inglés.

Canelo reveló que intentó tomar clases, pero esto fue lo suyo, por lo que recurrió a aprenderlo en el día a día, panorama que le ha favorecido después de pasar gran parte de su tiempo en los Estados Unidos.

“Yo nunca he estudiado inglés, traté como un mes pero la verdad es que el estudio no se me da. Nunca se me ha dado, siempre practico con mis amigos de golf, practico cuando estoy ahí, hablo mucho inglés, y ahora si cometo un error o no no importa, estoy tratando de hacerlo y creo que eso es lo que al final te va a hacer hablarlo”, contó Álvarez en entrevista con ESPN.

“Y ahora que hablo con ellos más me dicen que lo hablo (bien), tengo más conversaciones y ellos me hacen tener más confianza en hacerlo. Si me equivoco les digo a ver trata de hablar en español”, apuntó el Canelo.

