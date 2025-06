Carlos Hermosillo a Yosgart Gutiérrez: '¿Quién eres? Jugaste en Cruz Azul y no pasó nada'

Carlos Hermosillo estuvo como invitado en el podcast del exjugador de La Máquina del Cruz Azul, Shaggy Martínez, para charlar un poco; sin embargo, lanzó contra Yosgart Guttiérez por una sencilla cuestión.

Yosgart Gutiérrez l CRÉDITO:IMAGO7

El ahora analista deportivo en FOX Sports, evidenció al exarquero en la forma en que lo contactó para llevarlo a una entrevista en su podcast, situación que no le gustó nada al comentarista.

Hermosillo relató como un asistente se puso en contacto: “Un día me marcan por teléfono para ir a un podcast ‘Habla el asistente del Sr. Yosgart Gutiérrez. queremos que…Yosgart, ¿Quién es Yosgart?”.

Carlos Hermosillo l CRÉDITO X:CHermosillo27

Su mensaje a Yosgart Gutiérrez

El exdelantero celeste mostró su descontento con la forma solicitada, pudiendo hacerlo de manera directa: “Sabes le voy a pasar mi asistente para que se comunique contigo”, finalmente lanzó contra el exportero: “Estuviste en el Cruz Azul brody y no pasó nada”.

El roce con Armando Manzo

Mientras tanto dentro de la entrevista con el Shaggy Martínez reveló un roce que protagonizó junto a Armando Manzo en un entrenamiento cuando ambos jugadores militaban en el América.

“Entonces con (Armando) Manzote pisó la cabeza y qué te dijo, ¿te pidió perdón o algo?, preguntó el Shaggy, a lo que Hermosillo dijo con una sonrisa que no. “No, nada solo me dijo ‘ya parate pinche chamaco…’. Le dije ‘sí, sí ya me paro, perdón ¿no te lastimé los tacos”, mencionó entre risas”.

Hermosillo l CRÉDITO X:CHermosillo27

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL OVIEDO DE PAUNOVIC DEJA IR EL EMPATE EN LA FINAL DE IDA POR EL ASCENSO A LALIGA