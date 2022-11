Carlos Vela le respondió a Faitelson: 'No le debo explicaciones a nadie'

Contestó sin titubear. Después de que se dio a conocer que Carlos Vela volvió a rechazar la a la Selección Nacional de México para la Copa del Mundo de Qatar 2022, las críticas en contra del futbolista que milita en la MLS no se han hecho esperar.

Entre ellas las del periodista de ESPN y que ya es un personaje polémico, David Faitelson, quien en redes sociales lanzó un duró comentario dirigido al exjugador de la Real Sociedad y Arsenal.

“Me parece absurdo ‘rogarle’ a un futbolista para que juegue con la Selección Mexicana. Si Carlos Vela es capaz de desechar un Mundial, tiene una mentalidad muy pobre pese a ser un buen futbolista”, escribió el comunicador en Twitter.

Me parece absurdo “rogarle” a un futbolista para que juegue con la selección mexicana. Si Carlos Vela es capaz de desechar un Mundial, tiene una mentalidad muy pobre pese a ser un buen futbolista… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 2, 2022

Asimismo, Faitelson le mandó una pregunta a Vela a través de Hérculez Gómez, donde le cuestionó si en un futuro no se arrepentirá de no representar a su país en un Mundial, algo que debe ser la máxima ilusión para un jugador profesional.

Carlos Vela, sin titubeos, respondió y ‘mandó a callar a David Faitelson. “No (arrepentirse de no jugar con el Tricolor en Qatar 2022). No tengo que decirle nada a nadie”, dando a entender que no debe de dar explicaciones de sus decisiones.

“¡Una decepción total! Un gran futbolista, pero sin mentalidad”, replicó Faitelson en el mensaje que le mandó Hérculez Gómez.

