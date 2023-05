Carmen Campuzano asegura que Julio César Chávez no es el indicado para ayudar a Julio Junior

Julio César Chávez Junior ha tenido varios meses complicados al intentar salir de su adicción. Su padre ha intentado ayudarlo lo más que puede, especialmente con la clínica que maneja, sin embargo, de acuerdo con la actriz Carmen Campuzano, él no es el indicado para ayudarlo.

La actriz se ha involucrado pues quiere ayudar al boxeador a salir tal y como lo hizo ella. El problema es que la modelo considera que su padre no está capacitado para ayudarlo a dejar las adicciones.

“Hay mucho que trabajar con él, estoy totalmente convencida que Julio César (padre) no es el indicado para los temas de adicciones con sus hijos. Yo lo quiero mucho, sé que tiene una clínica muy exitosa, pero él no es el indicado. Cuando hay parentesco es muy difícil y no es ético trabajar en las cuestiones adictivas con un familiar, no se permite”, consideró Campuzano.

De la misma manera le aconsejó al histórico boxeador debería sólo involucrarse como padre y no como el encargado de ayudarlo a dejar su adicción. Por su parte se ofreció a ayudarlo pues considera tener mucha experiencia.

“El mejor consejo es que él como padre se involucre, hay que trabajar con cosas de la infancia de Julio Junior que pueden ser detonante de todas estas adicciones (...) Si se me permite, yo con todo el gusto del mundo estoy dispuesta a ayudarlo, tengo mucha experiencia en estos temas y lo trato profesionalmente con toda la ética”, finalizó la actriz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JORGE VERGARA LE PERMITIÓ A CARLOS FIERRO DESPEDIRSE DE SU HERMANO ENFERMO