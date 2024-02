¡Casi lo rompe! Streamer ‘Speed’ hace peligrosa entrada a Kaká en partido amistoso

Los partidos de beneficencia con ex leyendas del mundo del futbol cada vez se vuelven más y más populares y en esta ocasión se llevo a cabo un duelo organizado por parte de Education Above All Foundation (EAA), una institución catarí que busca cambiar la vida de los niños a través de la educación y un de las leyendas que vio acción en este duelo fue Kaká, pero vivió un momento de mucho peligro.

En el partido también estuvo el stramer norteamericano ‘IShowSpeed’, mejor conocido en el mundo del internet como ‘Speed’ y que ha colaborado con distintas personalidades del mundo del futbol, inclusive con Cristiano Ronaldo, pero en este partido puso en riesgo la integridad de Kaká.

Corría el minuto 26’ y el marcador estaba 2-2 y como buen partido amistoso de beneficencia la intensidad del encuentro era bastante baja, pero el mayor susto de la noche ocurrió cuando ‘Speed’ barrió por detrás y con los tachones por enfrente a Kaká y en lugar de contactar el balón, pegó en el tobillo del brasileño.

Speed casi rompe a Kaká en un partido falopa en Qatar. Si, ese es el tuit. La realidad está bastante rara.pic.twitter.com/jrbS4nhI1u — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) February 23, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO SCHWARTZ TUNDE A ÁLVARO MORALES Y PIDE ORDEN A JOSERRA: “NO PERMITAS ROMPAN EL PRESTIGIO”

A pesar de tan fuerte acción donde Kaká terminó en el césped, no hubo enojo por parte del brasileño ganador del balón de oro en 2007 y todo quedó en un susto, inclusive terminado el partido, Kaká y Speed se abrazaron y rieron por lo sucedido en el encuentro.