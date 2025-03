Chaco Giménez sobre la ‘Novena’ de Cruz Azul: “Yo no la gané, pero puse los renacuajos”

El futbol como en la vida, no es justo, y uno de los casos más recordados en nuestro futbol fue el de Christian ‘Chaco’ Giménez. El futbolista argentino naturalizado mexicano, no pudo romper la gran ‘maldición’ celeste; y nunca pudo ganar un título de Liga MX con el Cruz Azul.

En el nuevo podcast, del también exjugador, ‘Shaggy’ Martínez, Christian recordó varios de sus momentos en el balompié mexicano; como su paso por Pachuca, América y La Máquina, donde ‘Chaco’ se puso nostálgico.

Sobre su paso con el equipo de La Noria, Giménez observó una foto de Matínez con la tan ansiada ‘Novena’, donde recordó el gracioso momento que vivió junto a su hijo, Santiago Giménez.

“Qué lindo ese trofeo que ganaste (la Liga MX), yo no lo gané, hijo de p…", agregó Christian sobre el trofeo. El exjugador de la Selección Nacional, mencionó que él no ganó el trofeo, pero, puso los ‘renacuajos’ (Santi) para conseguirlo.

¿Cambiaría alguno de sus trofeos por un título con Cruz Azul?

Al ser interrogado si cambiaría algún otro campeonato por uno de liga con los celestes, Giménez fue muy claro.

“No cambiará ninguno. Después de lo que viví en Cruz Azul no me hace mejor si gano la Liga MX, traté de ser yo en el equipo y me tocó una etapa muy difícil en la que valoro mucho jugar tantos partidos y tantos años siendo un referente. No tengo que criticar porque no gané un título de liga”, finalizó el ‘Chaco’.

