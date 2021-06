Checo Pérez reveló su momento más vergonzoso en la Fórmula 1

El piloto mexicano, Sergio Pérez habló de uno de los momentos más incómodos y vergonzosos que vivió en la Fórmula 1, pues el azteca reveló que tuvo un accidente fecal.

Y es que Checo aseguró que un día cuando se encontraba en la pista de Austria no alcanzó a llegar al baño, pues se encontraba muy enfermo del estómago.

“Lo más vergonzoso que me haya pasado fue una vez que estaba muy malo de la panza. Caminando en la pista y durante la vuelta no había baño y no aguantaba y no quiero dar muchos detalles, pero pasó el accidente”, dijo entre risas el mexicano en entrevista con medios.

Aunque no reveló más detalles, Pérez aseguró que es un momento que no se le olvidará nunca, pues la vergüenza que sintió fue inmensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:ROGER MARTÍNEZ REVELÓ QUE SE LE 'IBA SIN PAGAR' A VENDEDOR DE ALIMENTOS EN LA PLAYA