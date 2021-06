Roger Martínez reveló que se le 'iba sin pagar' a vendedor de alimentos en la playa

Le daba sabor a sus días en épocas de 'vacas flacas'. Roger Martínez, jugador del América, abrió sus sentimientos al público de redes sociales, al recordar a una persona de su vida a la que en varias ocasiones se le escapó sin pagar.

A través de una publicación en Instagram, el cafetalero narró la historia de 'Muslito', un vendedor de alimentos en la playa, al que en ocasiones y por falta de dinero, le tuvo que 'hurtar' sus productos para poder alimentarse.

"Todos saben quién es este personaje. El 'Muslito' como le dice uno, bastante que comía muslitos en los tiempos de Alameda la victoria y me le iba sin pagar, se los agarraba sin que se diera cuenta porque muchas veces no tenía con qué pagar.

"Me lo encontré una vez que vine, pero no estaba trabajando y hoy me lo vuelvo a encontrar, esta vez con los muslitos y siguen siendo sabrosos, parece que hubiera retrocedido el tiempo cuando mordí uno de esos. 'Muslito' mi hermano le pido a Dios que te Bendiga y te de Larga vida ya tú sabes cómo es", explicó Roger.

