Chicharito: Estrenaría romance; filtran fotos y videos con supuesta pareja

En los últimos días Javier Hernández ha estado acaparando los reflectores en un tema extra cancha. Ha surgido el rumor sobre un posible nuevo romance; filtran fotos y videos de él vacacionado con la que supuestamente sería su novia (Nicole).

La última relación pública que se le conoció al Chicharito, fue la que tuvo con Sarah Kohan, con quien además tuvo dos hijos; con respecto a su ruptura, el jugador mexicano declaró en entrevista para The Ringer el pasado mes de octubre que "no era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser".

Sin embargo, la periodista Nelssie Carrillo compartió fotografías que hace coincidir con un posible nuevo romance, destacando que ambos fueron captados en un hotel ubicado en Beverly Hills.

"Al parecer el futbolista Javier Hernández 'Chicharito' ya tiene un nuevo amor y mírenlo bien empiernado , la chica se llama Nicole . Y hace unos meses los vieron en el Beverly Hills Hotel muy cariñosos", señaló Carrillo.

Por otro lado, una cuenta de Instagram llamada 'Chamonic3', reveló fotos y videos en el cual se puede apreciar al jugador de LA Galaxy junto a una chava, la que vendría siendo Nicole. Esto mientras disfrutaban de las vacaciones decembrinas, realizando deportes extremos.

"Chicharito sí que la pasó muy bien en estas fiestas acompañando de Nicole su nuevo prospecto", se lee en la publicación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: JUGADOR DEL WEST HAM REALIZÓ ESPECTACULAR FESTEJÓ AL ESTILO DE RAIDEN DE MORTAL KOMBAT