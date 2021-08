Chivas: Esposa de Cristian Calderón pide un alto a insultos en contra de su familia

La discusión que protagonizó Cristian Calderón con un grupo de aficionados dejó la cancha y el escudo para llegar a la vida personal del lateral.

Desde sus redes sociales, la pareja de Chicote pidió a sus seguidores dejar de meterse con ella y su familia, pues cansada de los comentarios negativos amenazó con bloquear a quienes boicotearan sus cuentas.

“No sé por dónde empezar, pero una cosa si les digo, dejen de estar con sus comentarios negativos en mis fotos. Como hacen tan grande algo que no fue agresivo en realidad… conmigo y mis hijos no se metan. Comentario malo que vea bloquearé a la persona, yo no voy a estar lidiando con gente mediocre”, publicó la pareja de Calderón desde su cuenta de Instagram.

Unas horas después, Calderón ofreció disculpas a la afición del Rebaño por haberse enfrascado en una discusión con un seguidor al término del partido contra León, asegurando que el momento que vive el equipo no se debe a ‘falta de huevos”.

“Anoche me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia. Pero sé que no estuvo bien mi reacción. De verdad. Perdón.

Todos en el equipo sabemos que ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen. Lo estamos dando todo, pero no ha sido suficiente… Créanme que por “falta de huevos” no ha sido”, explicó el jugador con el dorsal ‘26’ rojiblanco.

