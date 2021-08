Chivas: Partido ante Rayados, clave para el futuro de Vucetich en el Rebaño

Víctor Manuel Vucetich ya no es intocable en Chivas. Algunas decisiones tácticas extrañas que ha realizado el Rey Midas durante algunos partidos han causado ciertas molestias en la directiva, por lo que evaluarán el rendimiento del equipo contra Monterrey para definir su permanencia o salida de la institución.

Durante el pasado Guard1anes 2021, la directiva les dejó en claro a los jugadores que ellos son los máximos responsables de lo que acontece en el club, dándole el espaldarazo al cuerpo técnico; sin embargo, eso está cambiando en este Apertura 2021.

En la institución rojiblanca siempre tratan de ser muy respetuosos con el trabajo de cada elemento, ya sea en lo administrativo o deportivo; sin embargo, en el Guadalajara comenzaron a surgir cuestionamientos hacia el Rey Midas por algunas decisiones tácticas durante los partidos.

“Siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y a consecuencia de esto es la reacción de la gente. La gente puede opinar lo que quiera, pero a mí me interesa más el esquema, el funcionamiento y que no se vio en este encuentro. Lo hemos hecho bien en otros”, declaró el ‘pastor’ rojiblanco al término del partido del miércoles.

Los cambios que realizó Vucetich en el partido de media semana contra León fueron la gota que derramó el vaso, ya que el tamaulipeco decidió sacar a sus laterales, Mayorga y Chapo, para incorporar a César Huerta y Cristian Calderón, aunque el ‘Chino’ no suele desempeñar esa función, mientras que el ‘Chicote’ ha sido empleado como extremo desde hace varios meses, incluso en los entrenamientos.

En Verde Valle consideran que esas adecuaciones provocaron que el equipo quedara mal parado, cediendo facilidades al León para que la derrota terminara en goleada, misma que atrajo los reflectores al club, pero de manera negativa.



Es por eso que el respaldo absoluto con el que contaba el timonel en los escritorios de Verde Valle ha comenzado a diezmarse, por lo que estará sujeto a valoración su permanencia o salida de la institución en los próximos días.

Si no comienzan a percibirse ciertas mejorías en el rendimiento del equipo desde este mismo fin de semana contra Rayados, la directiva ya pondría sobre la mesa la posibilidad de dar un giro en el timón.

