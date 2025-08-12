¡Choque de trenes! Así derribó Héctor Reynoso a Cuauhtémoc Blanco en Juego de Leyendas

La rivalidad no se olvida, así lo mostraron los exjugadores que en algún momento dejaron recuerdos inolvidables sobre el terreno de juego defendiendo las camisetas de Chivas y América en el futbol mexicano.
Momentos épicos se vivieron en esta ocasión dentro del Juego de Leyendas que terminó con marcador a favor de 2-1 para los azulcremas, en donde resaltó un golazo de Cuauhtémoc Blanco.
Pese a ser un partido amistoso, los exjugadores lo disputaron con la máxima tensión; un ejemplo de ello fue un encontronazo futbolero entre el ‘Cuau’ y Héctor Reynoso mientras se encontraban disputando un esférico.
Como los viejos tiempos
El momento sucedió cuando el atacante azulcrema se disponía a realizar un desbordante dentro del área por la banda derecha cuando el defensor apareció para competir por el balón metiendo toda la carrocería y dejando plantado al ‘Cuau’ sobre el césped.
Pese a la edad, ambos mostraron su buen accionar, el rojiblanco con el ímpetu defensivo, mientras que Blanco se levantó de inmediato para seguir luchando por el esférico en un partido que reunió a jugadores como Carlos Salcido, Bofo Bautista, Ramón Morales, Salvador Cabañas, etc.
Golazo de Cuauhtémoc
Uno de los goles que más llamó la atención en el partido fue el del propio ‘Cuau’ quien prácticamente hizo una vaselina y terminó por clarear al portero para dejar el balón en el ángulo de la meta rival.
