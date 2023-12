Chuty responde a polémica con Aczino en la Red Bull internacional: 'Yo hablo el sábado’

Chuty, quien es considerando el máximo rival de Aczino está de vuelta en una Final Internacional y a unos días del evento en Bogotá ya fue parte de una polémica con el mexicano, por lo que RÉCORD preguntó a Chuty si de verdad existía un problema con Aczino tal y como lo dejó ver Dtoke:

- "No tengo mucho qué decir”, dijo Chuty.

- ¿Todo bien con Mau?, preguntamos.

- “Todo bien (risas)", sentenció Sergio.

Y es que, en los últimos días, Aczino ha lanzado recados a Chuty dejándole saber que él es el mejor de la historia. El último dardo, durante el Cara a Cara con Gazir:

"Vi unos extractos que hablan de mí, pero yo respondo a lo que hablan conmigo, no lo que digan de mí. Yo he venido para hablar el sábado, lo que digan en la semana me parece muy bien. Yo no tengo enfrentamientos predilectos con nadie. Si es esa Final (con Aczino) pues bien, pero con llegar a la Final, me da igual quién sea el otro", sentenció el Campeón de España.

Por otro lado, Chuty recordó su última participación en una Final Internacional, la cual no le trae tan buenos recuerdos, pues fue eliminado en primera ronda en México:

"Hay una madurez competitiva, vengo más tranquilo, creo que el ambiente de la gente es diferente. En 2017 en México había más rivalidad con Europa. Puede que el resultado sea el mismo, pero el enfoque es distinto”.

Asimismo, Chuty dejó su opinión sobre Arcángel, el artista urbano que será juez en esta edición en Colombia:

“Me hizo gracia (que Arcángel haya sido elegido como jurado). Desearle que haga lo mejor posible. No estoy preocupado de jueces Mientras más cercano esté de mí cien por cien, más posibilidades tendré de pasar”.

Recordar que la última vez que Chuty coincidió con un juez ajeno al freestyle, fue en 2017, cuando Residente ‘ayudó' a que quedara eliminado en primera ronda.

