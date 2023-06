Coco Basile corre a reportera tras entrar al vestidor de Argentina en la despedida de Riquelme

En la despedida de Juan Román Riquelme hubo un momento incómodo en el que Leo Messi y Angel Di María estuvieron presentes.

En el duelo de homenaje a el '10', las figuras de Argentina se enfrentan a las de Boca Juniors. A pesar de que es una fiesta, en el vestidor de las estrellas de la Albiceleste se vivió un momento incómodo.

Alfio Basile, quein dirigirá a Argentina, corrió a la reportera Sofía Martínez, ya que entró al vestidor, algo que a 'Coco' no le pareció correcto y quiso echarla.

"Querida, no podés estar acá. Fíjate. Mejor no mires que te asustas. Después hablamos, no podés entrar así a un vestuario de hombres", expresó Basile.

Sin embargo, la reportera hizo caso omiso y siguió en busca de alguna declaración de los jugadores, los cuales ya se veían incomodos.

Incluso, mientras Sofía Martínez platicaba con Pablo Aimar, Messi y Di María, quienes estaban a lado de él, decidieron marcharse para no ser entrevistados.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡LLEGÓ LA RECONCILIACIÓN! LA AFICIÓN MEXICANA VOVLIÓ A LLENAR EL ESTADIO PARA VER AL TRI