Conor McGregor visita a Donald Trump en el Día de San Patricio pese a demandas por abuso sexual

El famoso luchador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, vistió la Casa Blanca y fue un invitado especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, todo esto en el marco de las celebraciones del Día de San Patricio.

Conor McGregor en la Casa Blanca con Trump | X: @WhiteHouse

McGregor, de origen neerlandés, estuvo en la oficina oval acompañando a Trump, esto a pesar de que desde el mes de enero tiene una demanda más en su contra por abuso sexual, crimen que habría cometido en la ciudad de Miami, Florida, durante el año 2023.

Durante los último años Conor McGregor ha sido acusado, demandado y encontrado culpable por abuso hacía mujeres ya sea en Estados Unidos o en su natal Irlanda, donde inclusive ya ha sido condenado y ha pagado indemnizaciones de cientos de miles de euros.

A pesar de las demandas por abuso que tiene en su contra, McGregor evitó el tema a toda costa y el artemarcialista irlandés mejor dio su punto de vista respecto a los problemas de migración que se viven en su país y arremeter en contra del gobierno de Irlanda.

Conor McGregor habla mal de Irlanda en la Casa Blanca | AP

“Irlanda está a punto de perder su identidad irlandesa. La extorsión de inmigrantes ilegales está causando estragos en el país”, declaró McGregor.

Por su parte el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, descalificó los comentarios de Conor McGregor y mencionó que estos no representan el espíritu del Día de San Patricio ni la opinión del pueblo irlandés.

St. Patrick’s Day around the world is a day rooted in community, humanity, friendship and fellowship.



Conor McGregor’s remarks are wrong, and do not reflect the spirit of St. Patrick’s Day, or the views of the people of Ireland.

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) March 17, 2025