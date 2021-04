Cristiano Ronaldo a Hamilton: "No estás como yo, pero te veo bien"

Tras quedar segundo en el GP de Imola, el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, aprovechó para dejar un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece con poca ropa mostrando su trabajado físico y donde habla de su cuerpo, la alimentación y la salud mental.

"Siempre he sido ese tipo flaco. En parte debido a mi trabajo, pero sobre todo debido a la falta de orientación en la dieta, el entrenamiento, la falta de ciertas rutinas y el mal sueño. Entrenar es una lucha para mí, siempre lo ha sido. Hay días en los que simplemente no tengo la motivación, días en los que odio mi cuerpo, días en los que me siento gordo o demasiado delgado. Mi peso fluctúa mucho, sube y baja 2-3 kg por semana dependiendo del sueño, el agua y el entrenamiento. Mantener la regularidad es clave, pero lo más importante de todo es comer bien.

Esto tampoco es fácil, pero tenemos que seguir intentándolo. Este soy yo después de una buena sesión esta mañana. Recuerda, el ejercicio libera endorfinas y eso hace que comiences el día de la mejor manera posible, por lo que si eres como yo y te esfuerzas por mantener la salud mental, el entrenamiento es muy bueno para ayudarte a mantenerte positivo. ¡Que tengas una semana increíble!", escribió Hamilton.

Pero tras el mensaje, apareció un comentario del astro Cristiano Ronaldo, con quien mantiene una buena relación, y quien agregó unas letras en broma al posteo del piloto británico: "Hermano, no estás como yo, pero te veo bien", escribió CR7.

