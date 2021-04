Diego y Mauro Lainez: ¿Quién era su abuelo Jaime?

En la familia Lainez hay velocidad pura y las habilidades de Diego y Mauro tienen un ADN especial arraigado de su abuelo, quien lució en el atletismo militar en Tabasco y el 5 de octubre de 2019 recibó un homenaje en la localidad de Emiliano Zapata como Personaje Distinguido.

"Cuando era joven me dediqué al deporte, jugué basquetbol, beisbol, futbol, pero tuve un don que me mandó Dios: fui el único en Tabasco que corría a mucha velocidad, no había nadie que me ganara en aquellos tiempos", recordó don Jaime Lainez, de 80 años de edad, quien está orgulloso de la carrera de sus nietos.

"Lo que yo no fui ellos lo están haciendo. Diego Lainez es el único tabasqueño que juega en Europa.

"Mi nieto mayor (Mauro) nos dijo que después de que le hicieron análisis les salió el ADN de ágiles", compartió.

